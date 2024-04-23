عبير فؤاد تتوقع ظاهرة غريبة تضرب العالم خلال ساعات.. ماذا قالت؟

العالم على موعد مع ظاهرة اكتمال القمر، التي قد تهدد بحدوث حالة كبيرة من الغضب والفوضى في العلاقات بشكل عام، تؤدي إلى سوء الفهم بين الأصدقاء والأشقاء والأزواج أيضًا، لذا يجب الانتباه وعدم التسرع والمبالغة في ردود الفعل، حتى لا تتفاقم الأزمة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

وتوقعت عبير فؤاد، خلال حديثها لـ«الوطن»، من أن ظاهرة اكتمال القمر، التي تشهدها البلاد غدًا، سيكون لها تأثيرا سلبيا على جميع الفئات، لأنها تؤدي إلى حدوث صراعات وسوء فهم: «الصراعات اللي هتحصل بكرة، هتخلي الناس تتخانق مع بعضها، عشان سوء التفاهم والصراعات».

نصيحة مهمة من عبير فؤاد

نصحت «فؤاد» بضرورة السيطرة على ردود الأفعال والمواقف التي تحدث، لأنها قد تؤدي إلى خلق مشكلات في العلاقات العاطفية، بسبب رغبة كل شخص، في فرض رأيه على الآخر، من أجل أهداف معينة، خاصة المناصب والوصول إلى السلطة.

ظاهرة اكتمال القمر تضرب العالم

تشهد ظاهرة اكتمال القمر حالة عامة، على جميع الأبراج، إلا أن هناك أبراج أكثر عرضة للمشكلات، منها العقرب والثور، إذ يميل أصحابها إلى العصبية والغضب، لذا يصبحون أكثر عرضة للمشكلات الزوجية، أما الميزان والحمل يتسمون بالتبذير، لذا عليهم الحرص على إنفاقهم على الضروريات فقط: «لازم ياخدوا بالهم أوي من المصاريف بكرة».

تحذر لمواليد برج القوس والجوزاء

تحذر «فؤاد» مواليد برج القوس والجوزاء، بسبب خمولهم وضعف طاقتهم البدنية، لذا فهم يحتاجون إلى وقتًا من الراحة لحماية أنفسهم: «القوس والجوزاء معرضين بشدة للحسد».