5 توقعات لـ عبير فؤاد تتحقق في مباراة الأهلي والزمالك.. ماذا قالت؟

مباراة نارية بين الأهلي والزمالك في قمة دوري NILE، انتهت بفوز أبناء ميت عقبة على المارد الأحمر بهدفين للزمالك أحرزهما سيف الدين الجزيري مقابل هدف أحرزه اللاعب أحمد عبدالقادر، بحسب ما توقعته خبيرة الأبراج عبير فؤاد قبل اللقاء في تصريحات لـ«الوطن».

تحقق أول توقعات عبير فؤاد

كانت عبير فؤاد توقعت لقمة الأهلي والزمالك، أن يحرز اللاعب أحمد عبدالقادر من مواليد برج الجوزاء مع تركيزه والالتزام بالتعليمات وهو ما حدث في لقاء القمة.

كما توقعت عبير فؤاد تألق سيف الدين الجزيري الذي تسبب في فوز الزمالك على الأهلي، قائلة: «النهارده القمر في منزل الصحة الإيجابي، وده بيديله طاقة ونشاط ولياقة بدنية وقدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم، كمان الشمس في وضع داعم بيضاعف طاقته البدنية وبتديله سرعة تصرف».

توقعات أخرى لـ عبير فؤاد:

وأضافت عبير فؤاد في توقعات قمة الأهلي والزمالك، قائلة إن عمرو السولية برج الحمل القمر في وضع معاكس معه لا بد أن يضاعف تركيزه لأنه عرضه للإصابة ويجب الانتباه على نفسه.

كما توقعت تعرض اللاعب وسام أبو علي من مواليد برج الجدي لتشتت وتشوش بسبب مواجهة القمر، وكذا اللاعب المغربي رضا سليم من مواليد برج الميزان.