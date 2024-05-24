عدد من طلبة الكلية البحرية يزورون مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

استمرارًا لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقًا لمسؤولياتها الاجتماعية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

بدأت الزيارة بالاستماع إلى عرض تقديمي عن المستشفى وما يقدمه من دور مجتمعي وخدمات علاجية ورعاية طبية متطورة في مجال علاج الحروق، تلاها جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتوزيع الهدايا التذكارية على المرضى والأطقم الإدارية والطبية.

تأتي تلك الزيارة انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، ودعم الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية التي تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصري.