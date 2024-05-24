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عدد من طلبة الكلية البحرية يزورون مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

كتب:

محمد مجدي
11:15 ص | الجمعة 24 مايو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استمرارًا لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقًا لمسؤولياتها الاجتماعية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

بدأت الزيارة بالاستماع إلى عرض تقديمي عن المستشفى وما يقدمه من دور مجتمعي وخدمات علاجية ورعاية طبية متطورة في مجال علاج الحروق، تلاها جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتوزيع الهدايا التذكارية على المرضى والأطقم الإدارية والطبية.

تأتي تلك الزيارة انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، ودعم الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية التي تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصري. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.