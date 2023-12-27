الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالي في مصر الجديدة، الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة (120) حربية، وما يعادلها من الكليات العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم كل الاختبارات المؤهلة لانضمهامهم لصفوف القوات المسلحة.

تضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف، ثم عرضاً للموسيقات العسكرية احتفالاً باستقبال الدفعات الجديدة، أعقبه اصطفاف طلبة المقاتلين الجدد داخل أرض الطابور، تلا ذلك عرض لعدد من الناقلات متضمناً عرض مقتطفات من حياة الطالب داخل الأكاديمية خلال اليوم، وعرض الكفاءة البدنية واختتمت المراسم بالعرض العسكري لمقاتلي الأكاديمية من الدفعات (118-119) حربية، كما ردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذاناً ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة رحب خلالها بالطلبة الجدد، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على انضمامهم للقوات المسلحة، مؤكداً أنهم الصفوة الذين وقع عليهم الاختيار من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام إلى العسكرية المصرية.

فيما عبر الطلبة الجدد عن فخرهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معربين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأعرب أهالي الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال، عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة، مؤكدين أنهم لن يبخلوا على وطنهم بأي من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة في عنان السماء.