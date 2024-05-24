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المرصد الأورومتوسطي: وثقنا عددا كبيرا من حالات تعذيب الأسرى الفلسطينيين

كتب:

أحمد سمير
12:50 م | الجمعة 24 مايو 2024
الأسرى الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيين

قال محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن عددا من المناطق في شمال قطاع غزة تعاني من مجاعة.

وأضاف «المغبط»، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية: «وثقنا عددا كبيرا من حالات التعذيب للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مسح أحياء كاملة في مخيم جباليا شمالي غزة، مشيرا إلى أنّ 13 ألف فلسطيني مفقودين تحت الأنقاض، وآخرون لا يزال مصيرهم مجهولًا.

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