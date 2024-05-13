«الخارجية الأمريكية»: نحقق في انتهاكات إسرائيلية بحق بعض الأسرى الفلسطينيين

أكدت الخارجية الأمريكية أنها تنتظر خطة موثوقة من إسرائيل حول عملية عسكرية في رفح الفلسطينية تضمن عدم إلحاق الأذى بالمدنيين، موضحة أنها ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية اعتداءات مواطنين إسرائيليين على قوافل المساعدات للقطاع، كما تحقق في انتهاكات إسرائيلية بحق بعض الأسرى الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الخارجية الأمريكية: حماس بإمكانها إيقاف الحرب في غزة

وقالت إن إسرائيل اتخذت خطوات باتجاه تحميل المسؤولية للمتسببين في استشهاد مدنيين بقطاع غزة، كما أن تقرير الخارجية الأمريكية لم يصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في حرب غزة، وحـماس بإمكانها إيقاف هذه الحرب في أي وقت، والكرة دائما في ملعبها.

وتابعت: «تقريرنا لم يتمكن من التوصل إلى تقييمات واضحة بانتهاك محتمل لإسرائيل للقانون الدولي نظرا لصعوبة العمل على الأرض في غزة، ونريد فتح معبر رفح حتى تدخل المساعدات للمدنيين المكتظين في مدينة رفح الفلسطينية».

التحقيق في انتهاكات إسرائيلية بحق أسرى فلسطينيين

واستكملت: «نتواصل مع مصر وإسرائيل باستمرار حتى يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وليس لدينا أي معلومات عن التقارير بشأن شركة أمريكية ستدير معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما نحقق في انتهاكات إسرائيلية بحق بعض الأسرى الفلسطينيين».