رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:28 م | الجمعة 24 مايو 2024
تجارة العملة- تعبيرية

تجارة العملة- تعبيرية

قال بيان لوزارة الداخلية إنه استمرار للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ16 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 16 مليون جنيه

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-4-2024 في البنك المركزي

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 47 مليون جنيه خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات