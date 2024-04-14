أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-4-2024 في البنك المركزي

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-4-2024، حالة من الاستقرار الملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، وذلك وفق آخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم

وتستعرض لكم «الوطن» خلال التقرير التالي أسعار العملات اليوم الأحد 14-4-2024 وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.43 جنيه للشراء و 51.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 60.03 جنيه للشراء و60.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.45 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.15 جنيه للشراء و31.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.53 جنيه للشراء و155.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 123.43 جنيه للشراء و123.80 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.