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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ16 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | الأحد 28 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات