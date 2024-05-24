تمارا حداد: لن يكون هناك يوم تال بعد انتهاء الحرب على غزة

قالت تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنه بالنسبة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فمن الواضح أن الأزمة وصلت إلى مرحلة كارثية بامتياز، ولا يوجد هناك أي بوادر مستقبلية لها.

وتابعت حداد خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك استمرارية للعمليات العدائية من الجانب الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مستهدفين مزيدا من الدخول في العمق، مع استمرارية فرض واقع التموضع العسكري في القطاع، أي أنه حتى وإن خرج الإسرائيليون من بعض المناطق إلا أنهم يعاودون الدخول حتى يتم القضاء على كوادر المقاومة الفلسطينية.

وأشارت الباحثة، إلى أن الكيان الإسرائيلي لا يوجد في مخططاته فكرة «اليوم التالي»، طالما نتنياهو قائما على اليمين المتطرف أو الحكومة اليمينية المتطرفة، ويتماشى دائما مع فكر «بن غفير وسموتريش».

وأضافت: «لا أعتقد أنه سيكون هناك يوم تال بعد انتهاء الحرب، فالحرب تدخل في سياق الاستنزاف بقطاع غزة وقد تمتد إلى أكثر من 6 أشهر».