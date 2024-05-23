«لن نهزم المقاومة».. وثيقة سرية مسربة حول حرب غزة تضع إسرائيل في مأزق

فضحت وثيقة سرية كتبها الدكتور يورام هيمو رئيس سياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للحرب على غزة، وتكشف عن الإخفاق الإسرائيلي في هذه الحرب.

ضرورة تغيير إدارة الحرب على غزة بسبب اخفاقها

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصادرة باللغة الإنجليزية، عن نشرة أخبار القناة 12 وهآرتس، تفاصيل الوثيقة المكونة من 10 صفحات، والتي حذر فيها «هيمو» من أنه في ظل هذه الظروف، قد ينتهي الأمر بإسرائيل إلى إرغام نفسها على فرض الحكم العسكري على القطاع الفلسطيني، وأن التحدي المتمثل في الحكم العسكري على المدى الطويل قد يعيد حماس إلى السلطة، مشددًا على ضرورة تغيير إدارة الحرب على غزة بسبب اخفاقها.

وهاجمت الوثيقة الحرب على غزة معتبرة أنها أخفقت في تحقيق أهدافها، محذرة من استمرار الحرب، وأنها لن تحقق أهدافها وقد تستمر لسنوات طويلة ولن تصل في النهاية لأهدافها.

الوثيقة تثير أزمة مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

وذكرت صحيفة هآرتس، أن هذه الوثيقة تسببت في أزمة مع تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، والذي غضب من الوثيقة وأمر مجلس الوزراء بتجاهلها.

واستقال الدكتور يورام هيمو رئيس سياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي بسبب تجاهل هذه الوثيقة، بينما زعم مجلس الأمن القومي، في تصريح للقناة 12، أن استقالة هيمو تمت مناقشتها منذ أشهر لأنه أراد ترك المنصب لأسباب شخصية، ولم تكن استقالته مرتبطة بالوثيقة.