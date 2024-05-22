مسؤول أمني إسرائيلي: لم نحقق أي أهداف من الحرب على غزة

قال رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، إن بلاده لم تحقق أي من أهداف الحرب على قطاع غزة، بحسب القناة الـ13 الإسرائيلية.

الجيش يحتاج سنوات عديدة لتحقيق الأهداف

تابع: «لم نقض على حماس، ولم نوفر شروطا لإعادة الأسرى، ولم نعد سكان غلاف غزة إلى منازلهم بأمان، الجيش يقول إن تحقيق أهداف الحرب بحاجة إلى سنوات عدة وليس سنة واحدة، كما أن مجلس الحرب لم يحدد أي هدف واضح بالنسبة لشمال إسرائيل، ولم يضع تاريخا ولا أهدافا استراتيجية».

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.