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حظك اليوم برج الثور السبت 25-5-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:06 ص | السبت 25 مايو 2024
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يحرص دائما على مساندة أسرته وعائلته، كما أنه لديه شخصية رومانسية وعاطفية، ويسعى دائما لتكوين أسرة مستقرة، ويحب قضاء وقت فراغه برفقة الأشخاص المقربين منه، كما أنّه يحب حضور الحفلات ويعشق الأجواء المرحة والخروج والتنزه في الفترات الصباحية، ويهتم دائما بعمله ويسعى للوصول لمناصب عليا تجعله قائد في عمله.

ومن أبرز مميزات مولود برج الثور أن لديه قلب حنون وعطوف، يسعى لإرضاء الآخرين على حساب نفسه، ويحرص دائما لمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور اليوم السبت الموافق 25 مايو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

قد يشعر مولود برج الثور برغبته في ترك العمل نتيجة الضغوطات التي شعر بها خلال الفترة الماضية، لكن عليه أن يتخذ الحذر من اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

قد يكون لديك فرصة اليوك للالتقاء بشريك حياتك المثالي، لكن عليك أن تتخذ الحذر عند اتخاذ قرار خاص بحياتك العاطفية.

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بقلم إسراء حامد محمد