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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الجمعة 24 مايو 2024
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يشتهر برج الدلو بعقلية قادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، والشخصية المستقلة التي تميل إلى التفرد والتميز، ويجمع الكثير من التناقضات فرغم حاجتهم للانعزال وحبهم للوحدة فأنهم اجتماعيون قادرون على كسب الأصدقاء والتواصل بحرفية، ورغم أنهم يتمتعون بعقلية تجارية إلا أنهم لا يجيدون التفاوض.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، والفنانة ليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تخبر الأفلاك برج الجدي بأن الطلاب سوف يجدون أخبارا سارة، وتكون الامتحانات أفضل من توقعاتهم، كما تنصح باستغلال الفرصة واتخاذ خطوة جريئة لتأمين حياتهم المهنية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فالأشخاص الذين تربطهم علاقة عاطفية على وشك أن يشهدوا بداية مرحلة جديدة، أما العازبون قد يجدون شخصًا مناسبا للحب اليوم.

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بقلم صفية النجار