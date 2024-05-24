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حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:31 ص | الجمعة 24 مايو 2024
برج العقرب

برج العقرب

يعرف مولود برج العقرب، بقوة الإرادة والهُدوء والكتمان فهو لا يمكن أن يُفشي سرا ائتمنه أحد عليه، كما أنه شغوف بالحب والعلاقات العاطفية، ولا يُحبون الحيرة لذا دائما ما يكونون صريحين.

وفي السطور التالية نعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج العقرب اليوم الجمعة 24 مايو، على الصعيد المهني والعاطفي وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

ستحصل على مكافأة قريبًا بسبب تفانيك وإخلاصك في العمل وتصل إلى منصب عالٍ تسعد به.

حظك برج العقرب اليوم عاطفيا

لا تفكر في الماضي وفكر فيما هو قادم، وحاول التركيز مع شخص تعجب به فتحد بينكما انسجام.

حظك اليوم برج العقرب صحيا

لا تتناول الطعام بشكل عشوائي حتى لا يحدث لك مشاكل صحية.

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بقلم رحاب عبدالراضي