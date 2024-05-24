«العدل الدولية»: إسرائيل لم تقدم ضمانات لسلامة مواطني رفح الفلسطينية أثناء الإجلاء

قال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إنّ المحكمة لاحظت أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية بشأن سلامة مواطني رفح الفلسطينية في أثناء عملية الإجلاء، أو حتى الإتاحة في منطقة النواصي، بما يتصل بإمدادات المياه الكافية أو المرافق الصحية والأدوية والملاجئ لـ800 ألف مواطن فلسطيني، الذين أخلوا من المنطقة.

إسرائيل لم تقدم معلومات كافية حول سلامة مواطني رفح الفلسطينية

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية خلال كلمته وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المحكمة ترى أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية وإجراءات تضمن الوفاء بكل التزاماها في رفح الفلسطينية.

وتابع: «في ضوء هذه الاعتبارات التي ذكرت في المرافعات ومع الوضع في الحسبان الإجراءات المؤقتة، المذكورة في القرارات الصادرة في يناير 2024 وكذلك في مارس 2024، لذا فإن المحكمة ترى أن الموقف الراهن الذي تتسبب فيه العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، يؤدي إلى مزيد من المخاطر وتهديد الحياة في رفح الفلسطينية».

واختتم: «هناك حاجة ملحة فيما يتصل بهذا المعنى، بأن يكون هناك اتخاذ خطوات إيجابية للحد من هذه المخاطر قبل أن تسوء وتتدهور».