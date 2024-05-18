هل تستطيع إسرائيل عرقلة عمل محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون يرد

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إنه من الأسئلة الشائعة بين المواطنين هي: هل تستطيع إسرائيل استعمال نفوذها من أجل عرقلة سير القضية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية؟ موضحًا أن المحكمة معروفة بحيادها واستقلاليتها، ولن تنصاع لأي ضغوط سياسية أو مساومات من أي طرف، منوهًا بأن تزايد الوعي الدولي بعدالة القضية الفلسطينية سيحد كثيرًا من قدرة إسرائيل على التلاعب والمراوغة.

انضمام مصر للقضية

وأوضح الخبير الدولي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لهذه الدعوى سيفتح الباب أمام دول أخرى للحذو حذوها، ما سيشكل جبهة قانونية دولية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإرغامه على الانصياع للشرعية الدولية.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الخطوات العملية لتطويق إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء فلسطين، مشددا على أن مصر ستقدم كل الدعم القانوني والسياسي والدبلوماسي الممكن لإنجاح جهود إنصاف الأشقاء الفلسطينيين وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، مؤكدًا أن القاهرة ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن العدالة والإنسانية وقيم الحرية والكرامة للشعوب المضطهدة.

عرقلة إسرائيل لسير القضية

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر لديها العديد من الأدوات والخبرات القانونية ما يؤهلها للعب دور محوري في دحض مزاعم إسرائيل وفضح جرائمها أمام المحكمة، وتقديم الأدلة والحجج الدامغة على انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، موضحًا أن عدالة محكمة العدل الدولية كفيلة لإحباط أي عملية من الجانب الاسرائيل في التلاعب أو عرقلة سير القضية المرفوعة ضدها.