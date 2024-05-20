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عزت إبراهيم: أمريكا «ستقلم أظافر» المؤسسات الدولية بعد قرار محكمة العدل

كتب:

عمرو هلال
08:47 م | الإثنين 20 مايو 2024
الكاتب الصحفي عزت إبراهيم

الكاتب الصحفي عزت إبراهيم

علق الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، على ما طلبه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بشأن مسؤولين من إسرائيل اليوم، يعد أول إحالة تحدث ضد دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وهي «إسرائيل» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

 منظومة القانون الدولي

وشدد «إبراهيم» في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن انعكاسات الولايات المتحدة ستستنفر داخليًا ضد منظومة القانون الدولي وسنشهد صدامات عنيفة الفترة المقبلة.

وأوضح الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، أن الفترة المقبلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستكون مرحلة تقليم أظافر كل المؤسسات التي يمكن أن تمثل إشكالية للولايات المتحدة.

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