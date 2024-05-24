إيلون ماسك ينشر رسالة تحذيرية للآباء على حسابه الشخصي.. ماذا قال؟

ما بين فترة وأخرى، يصدر المليادير الأمريكي إيلون ماسك مالك «x» تصريحات مثيرة للجدل، حول الذكاء الاصطناعي، لكنه هذه المرة وجه رسالة تحذيرية للآباء لحماية أطفالهم من السوشيال ميديا وتحدث عن تأثيرها عليهم، فماذا قال؟

رسائل عديدة غير متوقعة من إيلون ماسك، وجهها للآباء لحماية أطفالهم من مخاطر السوشيال ميديا، قائلا إن مواقع التواصل «إكس وفيسبوك وإنستجرام وتيك توك» وغيرها سيئة للأطفال.

جاء ذلك خلال مداخلة مع شركة «فيفا تكنولوجي» نشر مقتطفات منها على حسابه في إكس وفقا لما ذكرته «العربية».

تصريحات إيلون ماسك

لم يكتفي إيلون ماسك بهذه التصريحات فقط خلال المداخلة، ولكنه أوضح أن هناك منافسة شديدة بين برامج الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها تلك الوسائل من أجل زيادة الدوبامين إلى أقصى حد: «أود أن أحث الآباء على الحد من كمية وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن للأطفال رؤيتها، لأنها تتم برمجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي»، مشيرا إلى أن بعض الدراسات العلمية خلال الفترة الماضية ربطت بين تلك التطبيقات خاصة «تيك توك» وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

تحذيرات إيلون ماسك من منصات التواصل الاجتماعي

لم تكن تلك المرة الأولى التي يحذر فيها إيلون ماسك من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأشخاص، خاصة الأطفال، ولكنه انتقد من قبل موقعي Meta's Facebook وInstagram، مشيرا إلى أن هذه المنصات أدت إلى سهولة استغلال الأطفال، وادعى أن إكس تقوم باتخاذ إجراءات قوية، لتتمكن من القضاء على محتوى إساءة معاملة الأطفال.