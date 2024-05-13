العاصفة الشمسية تصدم إيلون ماسك.. ماذا حدث؟

يبدو أن العاصفة الشمسية الأخيرة ألقت بظلالها على خدمات الإنترنت حول العالم؛ لتنال من خدمة الإنترنت الفضائي لشركة ستارلينك، التي تعاني من تدهور ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عاصفة مغناطيسية أرضية قوية ضربت الأرض.. فماذا حدث؟

ماذا حدث لإيلون ماسك بسبب العاصفة الشمسية؟

وتعتبر هذه العاصفة هي الأكبر من نوعها منذ عقدين، ما أدى إلى ضغط هائل على أقمار ستارلينك الصناعية التابعة لإيلون ماسك، وهو ما ذكره بالفعل ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، فإن فريق ستارلينك الهندسي يعمل حاليًا على التحقيق في الأمر ومعالجة المشكلة، خاصة أن ذلك وقع بخسائر كبيرة بسبب فترة الانقطاع.

ستارلينك تمتلك حاليًا 60% من إجمالي الأقمار الصناعية العاملة في مدار الأرض، ما يجعلها أكبر مشغل لشبكات الإنترنت الفضائية في العالم، وتستخدم تقنية متقدمة تعتمد على وصلات الليزر بين الأقمار الصناعية لنقل البيانات بسرعة الضوء، ما يوفر تغطية إنترنت واسعة النطاق حول العالم، ورغم التأثير السلبي للعاصفة، إلا أن أقمار ستارلينك صمدت حتى الآن أمام هذا الضغط الكبير.

العاصفة تشكل خطورة على أنظمة الملاحة

ومن جانبها، حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) من أن هذه العاصفة، تُشكل مخاطر على أنظمة الملاحة وشبكات الطاقة وخدمات أخرى تعتمد على الأقمار الصناعية، لكنها بنسبة كبيرة لن تؤثر على حياة معظم سكان الأرض بشكل مباشر.

وتجدر الإشارة إلى أن أشد عاصفة شمسية تم تسجيلها في التاريخ حدثت عام 1859، إذ أدت إلى ظهور الشفق القطبي في مناطق بعيدة مثل أمريكا الوسطى وهاواي، ويقول العلماء إن العاصفة الحالية ستترك آثارًا كبيرة على الأقمار الصناعية.