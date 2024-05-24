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المجموعة العربية بمجلس الأمن: على إسرائيل تنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

منتصر سليمان
06:48 م | الجمعة 24 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قالت المجموعة العربية في مجلس الأمن، إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف، ويجب التصدي لجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت المجموعة العربية في مجلس الأمن: «نرحب بقرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفح الفلسطينية».

وتابعت: «على إسرائيل تنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بحماية المدنيين والموظفين الأمميين في قطاع غزة».

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بقلم منتصر سليمان