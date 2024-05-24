السفير حسين هريدي: إسرائيل تُريد سيطرة أمنية دائمة على قطاع غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل مستمرة في هذه الحرب التي لا تريد أن تضع نهاية لها إلى أجل غير مسمى، مشيرا الى أن القرار فى يد نتنياهو ومجلس الحرب.

حسن هريدي: أهداف إسرائيل تتطور

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC»، أن خطط هذه الحرب وإن كانت أعلنت في بدايتها أنها ترمي إلى تحرير الرهائن والقضاء على حماس، على حسب التعبير الذي استخدم من قبل القيادات الإسرائيلية، لكن أهدافها تتطور.

وتابع: «لم يعد الحديث الآن فقط حول إطلاق سراح الرهائن أو القضاء على حماس، وإنما التمهيد لسيطرة أمنية إسرائيلية دائمة على قطاع غزة، وتحديدا على المعابر كافة التي تربط القطاع، سواء إسرائيل، أو معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن تكون إسرائيل المهيمنة بشبه مُطلق، وهذا هو الهدف».