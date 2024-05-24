نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: يجب وقف النار على غزة في أسرع وقت

رحب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بقرار محكمة العدل الدولية، بوقف تنفيذ العمليات العسكرية في رفح، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر، موضحًا أن القرار جاء بأغلبية الأصوات، حيث صوت 13 قاضيًا لصالح القرار ، واثنان فقط ضد القرار.

يجب وقف النار على غزة في أسرع وقت

وقال «عبد النبي»، في تصريحات صحفية، إن قرار رئيس محكمة العدل الدولية، يؤكد أن الهجوم الإسرائيلي العسكري في رفح الفلسطينية يعتبر تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان، وأن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرا أدى لموجة نزوح أخرى، والأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تفاقمت منذ يناير 2024، والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن القرار وإن كان جيدًا ولكنه غير كاف، حيث يجب أن يصدر قرار بوقف العدوان على غزة كلها وليس فقط على مدينة رفح الفلسطينية، حفاظًا على حياة أهالي غزة ووقف الإبادة الإسرائيلية للسكان.

وشدد على ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ووقف إطلاق النار بشكل فورى وكامل وليس فقط على رفح، مطالبا بضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارت المحكمة الدولية.