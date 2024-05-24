بايدن يرحب بالتزام الرئيس السيسي بالسماح بتدفق المساعدات من معبر كرم أبو سالم

قال البيت الأبيض، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالتزام الرئيس السيسي بالسماح بتدفق المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتًا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

إرسال فريق أمريكي رفيع المستوى إلى القاهرة

وأعلن البيت الأبيض أنّ بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل؛ لإجراء مزيد من المناقشات، كما أن الرئيسين تشاورا بشأن مبادرات جديدة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وتابع: «بايدن أعرب عن التزامه بدعم مساعي إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل، كما وجّه الشكر للرئيس السيسي على جهود مصر في استمرار تدفق المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة».