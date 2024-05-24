الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي جو بايدن لتناول تطورات الأوضاع في غزة

أعلنت الرئاسة المصرية، عن أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وقالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس الأمريكي أعرب عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة، والدؤوبة والمستمرة، للتوصل إلى وقف إطلاق النار، واتفاق للهدنة في غزة.

وجرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية، لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

بحث الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين

وبحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، واتفقا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن تأكيد الرئيسين رفضهما لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.