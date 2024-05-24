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مصدر رفيع المستوى: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الكارثة الإنسانية في غزة 

كتب:

منتصر سليمان
08:56 م | الجمعة 24 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال مصدر رفيع المستوى، إن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل. 

وأضاف المصدر، أن ‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وستظل مصر تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو لعزل قطاع غزة عن العالم».

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بقلم منتصر سليمان