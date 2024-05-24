اختفاء الصوت رغم ظهور علامة «الهاند فري» على شاشة الهاتف.. إليك حل هذه المشكلة

مشكلة يعاني منها أصحاب الهواتف عادة، تتمثل في ظهور علامة سماعة «هاند فري» على شاشة التليفون، وعلى الرغم من ذلك لا تسمع أي صوت، الأمر الذي بات يسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين، ويرغبون في طريقة أو حيلة للتخلص من المشكلة الأزلية، لذا قدم موقع «carlcare services» حلا لتلك المشكلة، ويمكن تناولها في التقرير التالي.

أمور وجب اتباعها لفحص السماعة قبل حل المشكلة

تكمن الخطوة الأولى لحل مشكلة ظهور علامة السماعة وانقطاع الصوت، في العمل على إعادة تشغيل الهاتف، الأمر الذي من شأنه المساعدة على إصلاح الخلل الموجود به، وتؤدي هذه الطريقة في الغالب إلى إعادة تعيين حالة الأجهزة والعمل على حل المشكلة سريعًا.

في حال القيام بتلك الخطوة، وجب التأكد أن سماعة الأذن موصلة بالهاتف، ففي حالة التأكد من ذلك الأمر، يمكنك تنظيف مكان السماعة جيدًا وذلك لإزالة أي عوالق أو أتربة تمنع توصيلها بالهاتف بشكل صحيح.

حيلة فعالة للتخلص من تلك المشكلة

في حالة القيام بتلك الخطوات وعدم وجود نتيجة ملموسة، يمكن تجربة ذلك الأمر ربما يساعد في حل هذه المشكلة، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات يمكن تناولها فيما يلي:

التوجه إلى إعدادت الهاتف أو الضبط.

ستظهر مجموعة من الخيارات.

يمكن اختيار التطبيقات من كافة هذه الخيارات.

النقر على الـ3 نقاط الموجودة في الجزء الأيسر من الشاشة.

اختيار تطبيقات النظام.

البحث عن خيار ادخال صوت.

الانتقال إلى مكان التخزين.

مسح التخزين المؤقت.

بعد ذلك يمكن إعادة تشغيل الهاتف.

لتجد أن هذه المشكلة تم حلها.

طريقة أخرى لحل مشكلة ظهور علامة السماعة وانقطاع الصوت

في حالة لم يؤد تنظيف منفذ سماعة الرأس إلى حل مشكلة سماعة الرأس، ولا زلت غير قادرًا على سماع أي صوت، يمكنك تجربة تطبيق Enable Loudspeaker، والذي ستعمل على تنزيله عبر متجر بلاي، والذي يساعد بدوره في حل المشكلة لفترة من الوقت، ليعيد التطبيق توجيه جميع الأصوات الموجودة على هاتفك إلى مكبر الصوت ، بحيث يمكنك القيام بأنواع مختلفة من الأشياء مثل الاستماع إلى الموسيقى، وما إلى ذلك، دون استخدام سماعة الرأس.