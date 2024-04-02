طرق سحرية لتنظيف «سماعة الموبايل» في المنزل دون إتلافها

تجمع الشحوم في سماعات الرأس، من الأمور المزعجة، لأنها تؤثر على السمع الجيد، كما تؤدي إلى الحكة في الأذن، لذا يمكن إتباع عدة خطوات، لتنظيف السماعة من الداخل والخارج، وإعادتها إلى لمعانها وبريقها من جديد.

أوضح موقع «goodhousekeeping»، طرق بسيطة لإزالة الشحوم والبقع، من داخل السماعة وخارجها، بخطوات سهلة وبسيطة، ومكونات متوفرة في كل منزل.

يمكن تنظيف سماعات الأذن من الشحوم والأتربة العالقة بها، بإتباع مجموعة من الخطوات، عن طريق استخدام منديل يحتوي على كحول طبي، أو استخدام قطعة قماش، ووضع كمية من الكحول، أو ييتم استبداله بالخل.

تنظيف السماع من الشحوم والأتربة

يتم مسح السماعات من الداخل، وتنظيفها من أي شمع أو شحوم متراكمة، وفي حالة عدم توافر الكحول، يمكن إتباع طريقة أخرى، وهي استخدام أعواد القطن، لتنظيف الفجوات الصغيرة الموجودة في السماعة.

تنظيف أطراف سماعات الأذن

يفضل تنظيف أطراف والسلك الخاص بسماعات الأذن، إذ يكون ممتلئًا بالأتربة والبقع أيضًا، وينصح بتحضير محلول بسيط، يتكون من سائل تنظيف الأطباق أو الملابس، مع القليل من المياه، ويتم خلطهم جيدًا، ووضع قطعة من القماش في السائل، ومسح سلك سماعات الأذن، حتى يتم إزالة جميع البقع، ويعود إلى لمعانة مه جديد.

يفضل نقع الأسلاك قبل غسيلها

يفضل قبل غسيل السماعات، نقعها في المياه والصابون السائل، مع الانتباه بعدم غمس السماعة نفسها في المياه، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها تمامًا، ويفضل ألا تقل مدة النقع عن نصف ساعة، في حالة توافر الوقت، لأن ذلك يساعد في إزالة البقع، بمدة قصيرة جدًا، ويعيد لمعانها مرة أخرى.