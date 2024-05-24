«الموسيقيين» تحقق 227 مليون جنيه إيرادات خلال عام و7 أشهر: طفرة غير مسبوقة

أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

إنجازات نقابة الموسيقيين فى عام ونصف

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط ، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف تقريبا مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.

احتفال مصطفى كامل بحفل زفافه

واحتفل نقيب الموسيقيين الفنان مصطفي كامل بحفل زفاف ابنته فرح بمسجد الشرطة في أكتوبر مطلع الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من المطربين من بينهم حمادة هلال، إيهاب توفيق، أشرف زكي، حلمي عبدالباقي، تامر عاشور، أحمد جمال، محمد منير، محمود الليثي، حسن الرداد، عزيز مرقة، نهال عنبر، أحمد آدم، صلاح عبدالله، وآخرين.