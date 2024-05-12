محمد رمضان يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية «الساعات الحلوة»

يستمر حفل زفاف ابنة مصطفي كامل، المقام في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد، في تقديم مفاجآته، إذ يحضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحضر منذ قليل الفنان محمد رمضان، وقدم أغنية «الساعات الحلوة√.

وشهد حفل زفاف ابنة مصطفى كامل حضور فنانين كثيرين، وهم محمد رجب، مصطفى قمر، بشرى، مدحت صالح، أيمن عزب، صبري فواز، بشري، نادية مصطفى، حلمي عبد الباقي، حميد الشاعري، حسام حسني، محمد محيي، تامر حسني، إدوارد، محمد حماقي، أحمد جمال، محمد نور، محمود الليثي، مخمد منير، حسن الرداد، عزيز مرقة، اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نهال عنبر، أحمد أدم، صلاح عبد الله، بوسي، مجد القاسم، سليم سحاب.

وكان مصطفى كامل احتفل بعقد قرانه نجلته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، وأشرف زكي.