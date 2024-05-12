وليد توفيق ومصطفى قمر يغنيان «تيجي نسهر» في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

يستمر توافد نجوم غناء الوطن العربي، علي حفل زفاف ابنة مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، المقام في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد.

وحرص الفنان وليد توفيق، ان يحضر من بيروت لحضور حفل زفاف ابنة مصطفي كامل، وأدى أغنية «تيجي نسهر» بالتعاون مع مصطفى قمر.

وحضر الزفاف كل من محمد رجب، مصطفي قمر، بشري، مدحت صالح، أيمن عزب، صبري فواز، بشري، نادية مصطفي، حلمي عبد الباقي، حميد الشاعري، حسام حسني، محمد محيي، تامر حسني، إدوارد، محمد حماقي، أحمد جمال، محمد نور، محمود الليثي، مخمد منير، حسن الرداد

وكان مصطفي كامل مصطفي كامل احتفل بعقد قرانه ابنته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، وأشرف زكي.