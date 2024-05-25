«دكّ معاقل الاحتلال».. فصائل عراقية تعلن قصف «أهداف حيوية» في إيلات بإسرائيل

أعلنت فصائل مسلحة في العراق استهداف هدفًا إسرائيليًا حيويًا في منطقة إيلات المحتلة، وذلك بواسطة طائرات مسيرة، استمرارًا لنهج الفصائل العراقية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة.

الطائرات المسيرة العراقية تقصف إيلات

وقالت الفصائل العراقية المسلحة: «استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا حيويًا في إيلات، وذلك بواسطة الطيران المسير، وتؤكد استمرارها في دكّ معاقل إسرائيل»، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية أن الفصائل العراقية أطلقت طائرة مسيرة باتجاه ميناء حيفا، واعترضتها طائرة في الجو، مما تسبب في سقوط أجزاء من الطائرة الاعتراضية في منطقة مدينة صفد، واشتعال النيران، كما سقط صاروخ آخر في الأراضي الإسرائيلية.

مهاجمة أهداف إسرائيلية بصواريخ مطورة

وفي الخميس الماضي، أعلنت الفصائل العراقية مهاجمة أهداف إسرائيلية بصواريخ مطورة وطائرات مسيرة في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أنهم هاجموا أهدافًا حيوية في ميناء حيفا باستخدام صواريخ كروز مطورة.

وبحسب ما أعلنته الفصائل العراقية، جرى إطلاق 6 صواريخ على ميناء حيفا، وثلاث طائرات مسيرة على الجولان المحتل.