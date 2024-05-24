حزب المستقلين الجدد: قرارات محكمة العدل إدانة دولية واضحة لجرائم إسرائيل

أكد حزب المستقلين الجدد أن قرارات محكمة العدل الدولية بضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تعتبر إدانة دولية واضحة لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقف المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان، أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتي في إطار إجراءات عاجلة اتخذتها المحكمة لوقف المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن استجابة المحكمة للطلب المقدم من جنوب أفريقيا هو إجراء قانوني متبع في حالات جرائم الحرب والإبادة، مثل تلك التي تحدث في غزة.

وأشار الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، إلى أن هذا القرار يعد الثالث للمحكمة منذ بداية نظر القضية، مع استمرار إسرائيل في التعنت ورفض تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة.

وأكد حزب المستقلين الجدد أن هذه القرارات سيكون لها تأثير كبير في المرحلة القادمة، وستزيد من عزلة إسرائيل.

كما شدد الحزب على ضرورة إحالة القضية إلى مجلس الأمن في حال عدم تنفيذ هذا القرار من قبل إسرائيل.