رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حزب المستقلين الجدد: قرارات محكمة العدل إدانة دولية واضحة لجرائم إسرائيل

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:30 م | الجمعة 24 مايو 2024
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد أن قرارات محكمة العدل الدولية بضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تعتبر إدانة دولية واضحة لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقف المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان، أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتي في إطار إجراءات عاجلة اتخذتها المحكمة لوقف المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن استجابة المحكمة للطلب المقدم من جنوب أفريقيا هو إجراء قانوني متبع في حالات جرائم الحرب والإبادة، مثل تلك التي تحدث في غزة.

وأشار الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، إلى أن هذا القرار يعد الثالث للمحكمة منذ بداية نظر القضية، مع استمرار إسرائيل في التعنت ورفض تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة.

وأكد حزب المستقلين الجدد أن هذه القرارات سيكون لها تأثير كبير في المرحلة القادمة، وستزيد من عزلة إسرائيل.

كما شدد الحزب على ضرورة إحالة القضية إلى مجلس الأمن في حال عدم تنفيذ هذا القرار من قبل إسرائيل.

اقرأ المزيد:

حزب المستقلين الجدد: مشاركة مصر في القمة العربية يعطي زخما كبيرا للحدث

حزب المستقلين الجدد يرحب بتقرير «فيتش» عن الاقتصاد المصري

حزب المستقلين الجدد: تحرير سيناء عيد استعادة الكرامة المصرية

حزب المستقلين الجدد: احتفال الرئيس بالعيد مع أسر الشهداء تقدير كبير لتضحياتهم

حزب المستقلين الجدد يرحب بترجمة مسلسلات الشركة المتحدة بلغة الإشارة

حزب المستقلين الجدد يرحب بتوحيد سعر الصرف: تحد جديد أمام الاقتصاد المصري

حزب المستقلين الجدد يثمن إسقاط مساعدات مصرية على غزة
بقلم أحمد الشرقاوي