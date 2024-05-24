الشرطة العراقي يستضيف القاسم مع اقتراب انتهاء دوري نجوم العراق

يستضيف نادي الشرطة نظيره القاسم على ملعب «الشعب الدولي»، ضمن مباريات الجولة 32 لبطولة دوري نجوم العراق، وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي الشرطة، الذي يقوده فنيا المصري مؤمن سليمان، مباراة القاسم، في صدارة دوري نجوم العراق، بعد فوزه في الأسبوع 30 من عمر البطولة على نظيره الكرخ، الذي يلعب بصفوفه صالح جمعة لاعب النادي الإسماعيلي السابق، والذي يقوده فنيا المصري هيثم شعبان، بنتيجة 2-1 على ملعب «الشعب الدولي»؛ ليرتفع رصيده إلى النقطة 67 بالمركز الأول.

خسارة القاسم أمام النفط

وفي المقابل، يخوض نادي القاسم، مباراة الشرطة، بالخسارة أمام النفط بهدفين مقابل ثلاثة في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «الشعب الدولي»، ضمن مباريات الأسبوع الـ30، ليتجمد رصيده عند النقطة 22 بالمركز 18 في جدول ترتيب فرق دوري نجوم العراق.

ويحتل نادي الشرطة العراقي، صدارة بطولة دوري نجوم العراق، برصيد نقطة 67 بالمركز الأول، بفارق نقطة واحدة فقط من القوة الجوية، صاحب المركز الثاني 66 نقطة.