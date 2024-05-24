غضب إسرائيلي من قرارات «العدل الدولية».. وبن غفير يدعو لاحتلال رفح الفلسطينية

تباينت ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة من قرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت اليوم الجمعة، وتنص على أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وإلزاما بتقديم تقرير يوضح الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في غضون شهر، وهو ما أثار غضب العديد من المسؤولين الإسرائيليين، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وزير المالية الإسرائيلية يعلق

عقب بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلية، على قرار محكمة العدل الدولية، إنّ هناك حربًا على وجود إسرائيل، ومن يطالبها بوقف الحرب يحكم عليها بالاختفاء من الوجود.

وأضاف أنّ قرارات محكمة العدل، تظهر أن «قرار وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية يعني إنهاء وجود إسرائيل».

وزير الأمن القومي: احتلال رفح

فيما جاء رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحسوب على اليمين المتطرف، الأكثر تطرفًا وعنفًا، بأن تكون إجابة إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية، هي احتلال مدينة رفح الفلسطينية، وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حركة حماس، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وسائل إعلام عبرية.

انهيار أخلاقي وكارثي

فيما قال يائر لابيج وعيم المعارضة الإسرائيلية «المعروف بأنه شديد الانتقاد لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو» إن قرار محكم العدل غير عادل، لأنه لم يربط بين وقف القتال في قطاع غزة، وإعادة مطالب المحتجزين الإسرائيليين، واصفًا الفشل في الربط بين القضيتين بـ«انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية».

وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت اليوم الجمعة، عدة قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي، تأمره بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أمام المساعدات الإنسانية، وإلزام إسرائيل بتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.