«أبو الغيط» يرحب بقرار «العدل الدولية» إلزام إسرائيل وقف الهجوم على رفح الفلسطينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف الهجوم على رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال أبو الغيط، «عدم امتثال إسرائيل لقرار العدل الدولية يعني مزيدا من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقرار العدل الدولية يؤكد أن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للشروط التي وضعتها المحكمة في مارس بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية».