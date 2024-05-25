عاجل.. ألمانيا تهدد باعتقال نتنياهو وتعليق مفاجئ من واشنطن.. خسائر إسرائيل الكبرى

يواجه الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في دعم حلفائه، ويتعرض لضغوط دولية متزايدة وموجات إدانة، نتيجة لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأعلنت «العدل الدولية» قرارها بضرورة وقف الهجوم على رفح الفلسطينية، وقبل أيام، طلب مدعي «الجنائية الدولية» بإصدار مذكرة اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في غزة

وبعد إعلان محكمة العدل الدولية إدانة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في غزة، وضرورة وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، أكّد البيت الأبيض، في بيان، أن هذا ما أكدت عليه واشنطن، قائلًا إن الولايات المتحدة كانت واضحة وثابتة في موقفها بخصوص رفح الفلسطينية.

وكانت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، زعمت أن واشنطن أبلغت إسرائيل أنها لن تستخدم حق الفيتو «النقص»، في حال أعلن مجلس الأمن قراره بوقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

ألمانيا تعلن اعتقال نتنياهو

وبعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلبه بشأن صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، أعلن مكتب المستشار الألماني أولاف شولتز، أن ألمانيا- التي تعد حليفة لإسرائيل- ستنفذ قرار «الجنائية الدولية»، وستلقي القبض على نتنياهو في حال صدور أمر اعتقاله.

إسرائيل غاضبة

وعبّرت إسرائيل عن غضبها من قرار برلين، وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان: «يحتاج الكثيرون في هذا العالم إلى التحقق من أخلاقهم، وأن يكونوا على الجانب الصحيح من التاريخ»، وفقًا لـ«فوكس نيوز».