ليبيا تطلب الانضمام لقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها مساء اليوم، بعد ساعات قليلة من موافقة الأمم المتحدة على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، أن ليبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

منع الإبادة الجماعية

PRESS RELEASE: #Libya files a declaration of intervention under Article 63 of the #ICJ Statute in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/IGEmza9fRm pic.twitter.com/JMUmtG9qF1 — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 10, 2024

وتعتمد ليبيا، في تقديم إعلان تدخلها، على وضعها كطرف في المعاهدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (الإبادة الجماعية)، وتقول إنها تقدم إعلانها لأنها تعتقد أن الأفعال والتقصيرات التي تقوم بها إسرائيل هي ذات طابع إبادة جماعية، كما هي الحال بالنسبة لها

دعوة جنوب إفريقيا للتعليق على الطلب

ووفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل، لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.