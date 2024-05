ليبيا تطلب الانضمام لقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها مساء اليوم، بعد ساعات قليلة من موافقة الأمم المتحدة على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، أن ليبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

