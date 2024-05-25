تفاصيل دعم برنامج «نوفي» تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر (فيديو)

كشف أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، تفاصيل برنامج نوفي، موضحا أن الدولة كان لها خطط وبرامج خلال الفترة الأخيرة من شأنها أن تعزز العملية الاقتصادية داخل المجتمع المصري.

برنامج نوفي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والتخطيط

وأوضح الباحث الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن برنامج «نوفي» تم إطلاقه بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والتخطيط.

استقطاب تمويلات كبيرة في إطار برنامج نوفي

ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن البرنامج يعزز من حجم التمويلات التي تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية، موضحا أن البنك الدولي كان شريك مهم في إطلاق البرنامج وإنجاحه، ولذا تم استقطاب تمويلات كبيرة في إطار برنامج نوفي.

وأكد أن البنك الدولي يدعم الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاح الاقتصادي ومشاركة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تحدث تنمية كبيرة في الاقتصاد المصري.