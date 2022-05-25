بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا ليست السبب الوحيد للأزمات الاقتصادية

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية في أوكرانيا ليست السبب الوحيد للأزمات الاقتصادية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتفقد الرئيس الروسي أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة موسكو، وتحدث مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

منح جوازات سفر روسية لأوكرانيين

في السياق ذاته، قالت أوكرانيا إن خطة منح جوازات سفر روسية لأوكرانيين تعد انتهاكا صارخا لسيادتنا، متهمة الكرملين بارتكاب «سلوك إجرامي» بسبب منحه الجنسية لمواطنين أوكرانيين.

وأعلنت الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجوما على عدة محاور في دونيتسك ولوجانسك، مشيرة إلى معارك قوية مع القوات الروسية في شرق البلاد.

روسيا تبرر حربها على أوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وقال بوتين إن هدف هذه العملية هو «حماية الناس الذين كانوا يتعرضون خلال السنوات الثماني الماضية للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف».