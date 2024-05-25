وليد جاب الله: الحرب جزء من الاقتصاد وليس العكس

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، الفرق بين الاقتصاد العادي واقتصاد الحرب.

الحرب جزء من الاقتصاد

وأضاف «جاب الله»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية «extra news»، أنّ الحرب جزء من الاقتصاد أمّا الاقتصاد فليس جزء من الحرب.

وتابع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: «الحرب جزء من الاقتصاد وليس الاقتصاد جزء من الحرب، لأن الاقتصاد العالمي ولاسيما الاقتصاد الحر الرأسمالي يمر بدورات نمو نمو نمو ثم يصل لقمة ما، يتم إعادة التصحيح، ومظاهر إعادة التصحيح نراه في انهيار البورصات العالمية وفي أسواق المال».