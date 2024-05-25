رئيس جامعة الإسكندرية يبحث التعاون المشترك مع سفير اليونان بالقاهرة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، نيقولاوس باباجيورجيو سفير دولة اليونان بالقاهرة، بمقر الجامعة بالشاطبى، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات الأكاديمية اليونانية.

وحضر اللقاء الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة نجلاء أبو عجاج وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

دعم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق

ورحب رئيس الجامعة بسفير اليونان في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتدة بين البلدين، واستعرض استراتيجية الجامعة لدعم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والاقتصاد المبنى على المعرفة عبر حاضنة الجامعة للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park والسعى للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز التنافسية من خلال تدويل التعليم عبر الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة مع كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية وفروع الجامعة الخارجية فى جنوب السودان وتشاد، وإنشاء فروع للجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع والمستوى التعليمي المتميز بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

دور مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية

ولفت رئيس الجامعة إلى العلاقات المتميزة وبروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات كابوديستريان وويست اتيكا وبيرايوس اليونانية، مشيراً إلى دور مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية الذى أقيم بتعاون مشترك بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ومؤسستى أوناسيس وفاردينويانيس اليونانيتين، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية اليونانية فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

تطوير التعاون العلمي والبحثي

وأكد سفير اليونان حرص دولته على تطوير التعاون العلمي والبحثي مع الجهات الأكاديمية المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص، نظراً للارتباط التاريخي بين البلدين، مشيداً بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية في شتى المجالات الأكاديمية، ولفت إلى تطور العلاقات السياسية بين البلدين بعد تشكيل مجلس التعاون رفيع المستوى، والذي يعد تطوراً طبيعياً وانعكاسا للإرادة السياسية لدى الجانبين بزيادة حجم ومستوى التعاون.