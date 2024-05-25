تعاون «مصري - أذربيجاني» في التنمية الرقمية وتكنولوجيات الطاقة المتجددة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان يضم 22 مسئولًا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، ويضم العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات «التنمية الرقمية والنقل والترويج الاستثماري والطاقة المتجددة والبترول والصحة والصناعة والإنشاءات».

المخرجات الناجحة لزيارة الوفد الأذربيجاني لمصر

واستمعت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، إلى المخرجات الناجحة لزيارة الوفد الأذربيجاني لمصر في مجالات «التصنيع الدوائي، وتصدير الأدوية المصرية لجمهورية أذربيجان، وتصدير المنتجات الغذائية بين البلدين والتعاون في مجال النقل البحري، ونقل البضائع، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، وتصنيع الكابلات الكهربائية، والتعاون في مجال الطيران».

لافتة إلى التعاون بين البلدين في مجالات «الإنشاءات، وتبادل الخبرات في مجال البترول والغاز والصناعات الكيماوية وتصنيع المبيدات، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات النانو»، ونقل الخبرة المصرية للجانب الأذربيجاني في مجالات «الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيات الطاقة المتجددة»، كما تضمنت أيضا فرص إنشاء مشروعات مشتركة في مجال الزراعة والكيماويات.

تعزيز التعاون بين الوفد الأذربيجاني المصري في مختلف المجالات

وأشارت إلى مناقشة استعدادات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية بالقاهرة خلال العام الحالي بعد الانعقاد الناجح للدورة الخامسة التي عقدت في العاصمة «باكو» عام 2022، ونتج عنها توقيع 4 وثائق في مجالات «المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إنشاء مجلس الأعمال المصري الأذربيجاني، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل البحري».

أذربيجان تستعرض جهود الإعداد لمؤتمر المناخ COP29

من جانب آخر، استعرض الوفد الأذربيجاني جهود الإعداد لمؤتمر المناخ COP29 في جمهورية أذربيجان، والمبادرات التي يتم إعدادها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز العمل المناخي ودفع جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومساندة الدول النامية في تحقيق طموحها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمضي قدمًا في المباحثات مع اتحاد الصناعات المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.