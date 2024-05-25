«هيئة الدواء» تحذر مرضى أنيما الفول من هذه الأطعمة.. «تؤثر على صحتهم»

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا رسميًا يتعلق بالأطعمة التى يجب على مرضى أنيميا الفول تجنبها، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة.

أطعمة يجب على مرضى أنيميا الفول تجنبها

وجاءت الأطعمة التي يجب على مرضى أنيميا الفول تجنبها على النحو التالي:-

- الفول وكل الأطعمة التي تصنع منه مثل: الفول المدمس والفلافل.​​

- التوت الأزرق ومنتجات الألبان التي تحتوي عليه.​​

- الأطعمة التي تحتوي علي الصويا كاللحوم والخبز.​​

ما هو مرض أنيميا الفول؟

ونصحت هيئة الدواء، الأم التي تُرضع طفلها المُصاب بهذا المرض، بضرورة اتباع نظام غذائي خالٍ من هذه الأطعمة وتجنب محفزات المرض.​

واستعرضت هيئة الدواء، معلومات عن مرض أنيميا الفول، مشيرة إلى أنه ناتج عن وجود خلل جيني يجعل الجسم يفتقر إلى إنزيم شديد الأهمية وهو الجلوكوز.