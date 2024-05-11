هيئة الدواء تكثف حملات البحث عن مرطب مجهول المصدر في الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من مرطب Bepanthen الجلدي الشهير المهرب في السوق المصرية، ودعت إلى التواصل معها في حال الشك في العبوات المتعلقة بالمستحضر الحيوي.

أضرار الحصول على المرطب المهرب في السوق الدوائي

وعممت هيئة الدواء منشورًا على كافة الصيدليات بأنه لم يتم العثور على هذا المستحضر وهناك تكثيف للحملات التفتيشية على كافة المقار للحصول عليه لتفادي أي مضاعفات صحية على المواطنين في حال استخدامه لترطيب الجلد.

وقال مصدر مسؤول بهيئة الدواء إنه حال الحصول على مرطب مجهول المصدر يمكن التعرض لمخاطر صحية بالغة خاصة وأن المواد التي يتم استخدمها في الأدوية أو المنتجات المهربة غير معروفة بالنسبة، ولذلك يكون هناك خطورة على الجلد في حال إذا كانت مواد تجميلية.

وأشار إلى أن الأدوية والمنتجات تباع على ملصقات مزيفة لماركات عالمية دون معرفة مدى صدقها ومحتوى المواد الذي قد يكون ساما للغاية ويؤدي إلى حدوث تشوهات.

كيفية معرفة العبوات المهربة

وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن معرفة العبوات المهربة مجهولة المصدر من خلال التالي:

- الأنبوبة المستخدمة ليست ألومنيوم.

- لا يوجد غطاء ألومنيوم وذلك على خلاف العبوة الأصلية.

- غطاء العبوة دون أي تعريجات وأملس وذلك على خلاف العبوة الأصلية.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.