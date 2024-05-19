تحذير رسمي من دواء لعلاج أمراض القلب مغشوش في السوق

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا رسميا بشأن سحب المستحضر الحيوي نوفيرال، قائلة في منشور رسمي حصل «الوطن» على نسخة منه المستحضر الحيوي تم سحبه بسبب عدم مطابقة التشغيلة الخاصة بالمستحضر لما ألزمت به هيئة الدواء التصنيع، ولذلك تم وقف وسحب وتداول هذا المستحضر الحيوي .

استشارة الصيدلي قبل الشراء

وطالبت هيئة الدواء المواطنين بضرورة استشارة الصيدلي قبل الشراء في حال الشك أو الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء ومعرفة العبوات الخاصة بالأدوية المغشوشة ومعرفة الفرق بين الأصلية والمقلدة وكذلك المسحوبة.

الجدير بالذكر أن المستحضر الحيوي المسحوب من الصيدليات يستخدم لعلاج الحزام الناري.

وأصدرت هيئة الدواء منشورا رسميا لها أيضا حصلت «الوطن» على نسخة منه خاص بدواء مغشوش الاسم العلمي له ator، قائلة إنه تم سحب الدواء نظرا لوجود عبوات مغشوشة في السوق المصرية منه ولذلك تم سحب هذا الدواء.

الجدير بالذكر أن المستحضر الحيوي يستخدم في علاج فرط الكوليسترول فى الدم وللوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين.

حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للجسم، وتعمل هيئة الدواء على ضبط السوق الدوائية من خلال الحملات التفتيشية على الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية لضبط الأدوية المغشوشة وغيرها التي لها آثار على صحة الجسم.