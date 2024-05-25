مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تسريبات تكشف عن جاهزية إسرائيل لوقف إطلاق النار

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تسريبات في تقارير إعلامية من داخل كابينيت الحرب، ذكرت وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة للمرة الأولى.

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار في غزة

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء: «هذه المرة الأولى لقادة أجهزة الأمن الإسرائيلية السياسية يقولون إن إسرائيل جاهزة لتقديم تنازلات، حتى وإن وصل هذا إلى وقف إطلاق النار بشكل مستدام، ولكن بشرط أن تستطيع إسرائيل العودة متى تشاء بعد بضعة أشهر لتنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة».

وأشارت إلى أن المعلومات التي تتعلق بصفقة التبادل تسير في سياق الكتمان، ويشوبها نوع كبير من السرية، خاصة أن المباحثات الأخيرة -وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية - وصلت إلى طريق مسدود، موضحة أن هذه المرة يحاول كابينيت الحرب أن يكون هناك ضبابية في التعامل مع هذه المعلومات المتعلقة بصفقة التبادل.