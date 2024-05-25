كاتب إسرائيلي: الحرب الحالية في غزة انتصار لحماس

قال نداف إيال الكاتب في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن جزءًا كبيرًا من الإسرائيليين يعتقدون أن النتيجة الحرب الحالية في غزة هي انتصار لحماس.

وأضاف الكاتب أن واحدًا من كل عشرة إسرائيليين فقط يعتقدون أن إسرائيل هي الفائزة.

الفصائل الفلسطينية تدعو لسحب قوات الاحتلال من معبر رفح

من ناحية أخرى، دعت الفصائل الفلسطينية إلى سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، وإعادة تشغيله كمعبر فلسطيني مصري خالص، كما عبّرت عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية وأكدت أهمية وقف العدوان على مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

وطالبت الفصائل الفلسطينية جميع الأطراف بالعمل على تنفيذ قرارات المحكمة دون تسويف، مع التأكيد على ضرورة تطبيق تلك القرارات دون إعفاء الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته. حذرت من أي محاولات للتلاعب بالقرارات أو تجاوزها.