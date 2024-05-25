مصدر رفيع: مصر مارست كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

قال مصدر رفيع المستوى، إن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني، دفعها إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل، لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

وأضاف مصدر رفيع المستوى في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وأن الإجراءات المؤقتة الحالية، نتيجة إدراك مصر خطورة الوضع بالقطاع.

وتابع أن مصر تؤكد ضرورة سرعة فتح كل المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات.