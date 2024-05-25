رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصدر رفيع: مصر مارست كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
04:19 م | السبت 25 مايو 2024
المساعدات الإغاثية

المساعدات الإغاثية

قال مصدر رفيع المستوى، إن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني، دفعها إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل، لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

وأضاف مصدر رفيع المستوى في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وأن الإجراءات المؤقتة الحالية، نتيجة إدراك مصر خطورة الوضع بالقطاع.

وتابع أن مصر تؤكد ضرورة سرعة فتح كل المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات.

اقرأ المزيد:

باكستان ترسل 550 طنا من مواد الإغاثة إلى تركيا وسوريا

عودة شاحنات المساعدات إلى مصر بعد تسليم مواد الإغاثة في قطاع غزة

«حياة كريمة»: 106 قاطرات محملة بكل مواد الإغاثة تنتظر الدخول إلى غزة

150 شاحنة محملة بكل مواد الإغاثة بمعبر رفح تنتظر الدخول لقطاع غزة
بقلم نرمين عفيفي