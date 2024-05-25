الحصاد الأسبوعي لـ«التعاون الدولي».. ختام الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية المشتركة

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل الإنمائي المشترك.

الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية المشتركة

عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 مايو 2024، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والدورة الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،التي نظمها صندوق النقد العربي بالتنسيق مع وزارة التعاون.

اللقاءات الثنائية

وخلال فعاليات الاجتماعات، التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، حيث ناقشت آليات تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، كما بحثت مع الدكتور عبدالحميد الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، تعزيز الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي» وإتاحة المزيد من آليات دعم القطاع الخاص عبر منصة «حافز»، فضلًا عن الشراكات الجديدة بين الجانبين.

المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة

وفي سياق التعاون مع الأمم المتحدة، افتتحت وزيرة التعاون الدولي، المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عُقد تحت عنوان «نحو أفريقيا المستدامة»، ونظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، حيث أشارت إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في دوره كمنصة متعددة الأطراف من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، ما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونوهت بأن مشاركة وزارة التعاون الدولي، تأتي اتساقاً مع دورها المحوري في التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF).

مباحثات مصرية إيطالية

وعقدت الوزيرة ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اجتماعا ثنائيًا، لمناقشة محاور التعاون المشترك، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية، وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر خلال مارس الماضي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، كما ناقش الجانبان تفعيل تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة أفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة.

وفد أذربيجاني رفيع المستوى

كما استقبلت وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان يضم 22 مسئولًا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، ويضم العديد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية والنقل والترويج الاستثماري والطاقة المتجددة والبترول والصحة والصناعة والإنشاءات، وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.

الشراكة المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي

استقبلت وزيرة التعاون الدولي، وفد بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت البعثة استكشاف محاور تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.

استعراض حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة

وشارك عدد من مسؤولي وزارة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث تم استعراض حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية.

المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة

وشاركت في المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للطاقة من أجل المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمه البنك الدولي بالأردن، حيث استهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة، وعرض التقدم الذي أحرزه شركاء الشبكة الإقليمية (RENEW) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.